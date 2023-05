Dhenkanal News: ନବଜାତକକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ପୋତିବାକୁ ନେବା ବେଳେ…

Dhenkanal News In Odia: ମୃତ ଶିଶୁ ଜୀବିତ ହେଲା କିପରି ( New born baby declare dead)? ପୋତିବାକୁ ନେବା ବେଳେ ଚେଇଁ ଉଠିଲା ନବଜାତକ (New born baby)। ଏ-ଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ (dhenkanal)। ଡାକ୍ତର ଶିଶୁକୁ (New born baby) ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ପରେ ମୃତ ନବଜାତକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଶ୍ମଶାନକୁ ପୋତିବାକୁ ନେବା ବେଳେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଶିଶୁଟି। ଶିଶୁଟିକୁ ଜୀବିତ (alive) ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।