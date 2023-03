Old Pension Scheme: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି କଥା

Old Pension Scheme: ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (OPS) କୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି । ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ (Government Employees) ଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନ (Central Government Employees) ଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (Old Pension Scheme) କୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଘଟ ବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର (Modi Govt) କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ (Central Govt Employees) ଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ବିଭାଗ (DoPT) ପଠାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କି 'Joint Forum for Restoration of Old Pension Scheme' ବ୍ୟାନର ତଳେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମ (Old Pension Scheme) କୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୱଏଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନର ବିଶେଷ କରି OPS ଉପରେ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ (Central Government Employees) କୌଣସି ଧର୍ମଘଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସାମୂହିକ କାଜୁଆଲ୍ ଛୁଟି, ମନ୍ଥର ବସିବା ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ CCS (ଆଚରଣ) ନିୟମ, 1964 ର ନିୟମ ୭ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧର୍ମଘଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୌଳିକ ନିୟମର ୧୭ (୧) ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଅଧିକାରରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହାସହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ / ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ (Central Government Employees) ଙ୍କୁ ଏହି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଚରଣ ବିଧି ତଥା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଧ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ । ବିରୋଧ ସମେତ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଘଟରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ।

ବିରୋଧ / ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାଜୁଆଲ୍ ଛୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଇଚ୍ଛୁକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ପରିସରରେ ବାଧା ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଶୁପାଳନ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ବିଭାଗ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଓପିଏସ୍ ଦାବିରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଏକ ସର୍କୁଲାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମଘଟ / ବିରୋଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା / ଦଣ୍ଡବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଅଣାଯିବ ।

ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନା କ’ଣ?

ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅବସର ସମୟରେ ବେତନର ଅଧା ରାଶି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ । ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ୍ ପାଣ୍ଠି (GPF) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ମିଳିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ପ୍ରତି ଛଅ ମାସ ପରେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପେନସନ ପରିମାଣ ସରକାରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପେନସନ୍ ରାଶି ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନରୁ କୌଣସି ରାଶି କଟାଯାଏ ନାହିଁ ।

ନୂତନ ପେନସନ ଯୋଜନା କ’ଣ?

ନୂତନ ପେନସନ ଯୋଜନା ବେସିକ୍ ବେତନ ଓ ଡିଏର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ କଟାଇଥାଏ । ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ (NPS) ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଥିରେ ୬୦ ବର୍ଷ ପରେ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ NPS ପାଣ୍ଠିର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥରୁ ପେନସନ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅବସର ପରେ ପେନସନର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ । କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଏଥିରେ DA ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ (OPS) ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୪ରୁ ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (NPS) ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ NPS ହେଉଛି ଏକ ଅବଦାନ ଆଧାରିତ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଓ ଏଥିରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।

ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇସାରିଛି ଲାଗୁ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ (Himachal Pradesh) ରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ପୁନଃ ଲାଗୁ (OPS Restored) କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ (Sukhwinder Singh Sukhu) ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର (Congress Govt) ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (Old Pension Scheme) କୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ୨୦୨୨ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ (Old Pension Scheme) ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଛତିଶଗଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ ଓ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୪ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଏହା ବଦଳରେ ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।