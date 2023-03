Old Pension Scheme: ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନେଲେ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

Old Pension Scheme: ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) କୁ ପୁଣି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଲଗାତର ଦାବି କରାଯାଉଛି । କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (Old Pension Scheme) କୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି । ଏହା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାବି ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ (KSGEA) ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଓ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଉପରେ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତା’ପରେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ (Karnataka Government Employees) ଙ୍କ ବେତନକୁ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି (Salary Hike In Karnataka) କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ପେନସନ (Old Pension Scheme) ଉପରେ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏହାକୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ (OPS) ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ତିନିଜଣିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ କମିଟି ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରି ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ବା ଓପିଏସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ପୁରୁଣା ପେନସନକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି କମିଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ (OPS) ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଯିଏ ଓପିଏସ୍ ଲାଗୁ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ୨୦୦୬ ପରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓପିଏସ୍ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟି ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ OPS କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟି ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ । ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ଶର୍ମା, ଅର୍ଥ ସଚିବ ଅଖିଲ ଅରୋରା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ କୁଲଦୀପ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୨ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା OPS ପୁନଃ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । ଜାନୁୟାରୀ ୧, ୨୦୦୪ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ।