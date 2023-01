Old Pension Scheme: ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର: ଏହି ମାସରେ ଲାଗୁ ହେବ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରଦ୍ଦ ହେବ ନୂଆ ପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍!

Old Pension Scheme: ପୁରୁଣା ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Old Pension Scheme) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି । ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ଏଥି ସହିତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (New Pension Scheme) ବାତିଲ କରି ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁଣି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରହିଛି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (Himachal Pradesh CM) ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ (Sukhwinder Singh Sukhu) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାସରେ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ ଗଠନ ହେବ ଓ ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ । ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ ।

କ୍ୟାବିନେଟ ଉପରେ ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ (Sukhwinder Singh Sukhu) ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତାର ହେବ । ଏହାର ତାଲିକା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ୨୦୨୨ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ (Old Pension Scheme) ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଛତିଶଗଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ୨୦୦୪ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଏହା ବଦଳରେ ଜାତୀୟ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ (Old Pension Scheme) ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଶେଷ ଡ୍ରନ୍ ସ୍ୟାଲେରୀର ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ପେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।