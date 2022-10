Omicron Sub Variant: ଭାରତରେ କୋରୋନାର ୨ ନୂଆ ଘାତକ ଭାରିଆଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି! ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲେ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

Randeep Guleria on Omicron Sub Variant: ଦେଶରେ ପୁଣିଥରେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ମାମଲା (Coronavirus Cases in India) ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ୨,୧୧୯ ନୂଆ ମାମଲା (COVID19 Cases) ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଣିପୁର ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ନିକଟ ଅତୀତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋରୋନାର ନୂତନ XBB ଭାରିଆଣ୍ଟ (XBB Variant) ର ୧୮ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଓମିକ୍ରନର ସବ୍-ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡିକ (Omicron Sub Variant) BF.7 ଓ BA.5.1.7 ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଗୁଜୁରାଟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ (Randeep Guleria) ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁ ଥିବା ଓମିକ୍ରନର ସବ୍-ଭାରିଆଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନୂତନ ପ୍ରକାର ବା ଭାରିଆଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତି ମ୍ୟୁଟେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କୋରୋନାର ଏହି ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଟିକା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିନେଇଛନ୍ତି ।"

ପୂର୍ବତନ AIIMS ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଭାଇରସକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧ ଓ କୌଣସି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବାରେ ରୋକା ଯାଇପାରିହେବ । ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ବିଶେଷକରି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । କିନ୍ତୁ ହଁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ।"

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-'ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ମହମ୍ମଦ ଶାମି', ପୂର୍ବତନ ଦିଗଜ ଖେଳାଳି କାରଣ ବି କହିଲେ

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ବିରାଟ କୋହଲି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ! କହିଲେ-ୟାର୍ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ...

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି LIC ପଲିସି ଅଛି କି? ତେବେ ଏପରି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଓ ପ୍ରିମିୟମର ଷ୍ଟେଟସ୍

ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୋରୋନା ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ମାସ୍କ ଓ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନଗୁଡିକ ସାରା ଭାରତରେ ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ରଣନୀତିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଜେନୋମ କ୍ରମକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।