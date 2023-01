Pakistan: ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ, କାରନାମା ଶୁଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଚକିତ

Pakistan School Girls Viral Video: ସଦ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାରନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲୋକେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ କେଉଁ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ (Viral Video) ପାକିସ୍ତାନ (Pakistan) ଲାହୋର (Lahore) ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍କାର୍ସଡେଲ ଆମେରିକୀୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ (Scarsdale American International School) ନାମକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦଳେ ଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟୁଟି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

American International School Defense Lahore where a whole gang of girls are abusing and beating a single girl and the boys are laughing and making a video.

Shame

— DEFENCE JOURNALIST SAHIL (@DefenceSahil) January 23, 2023