Ranchi: ମା’ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନଥିଲା ଟଙ୍କା, କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଛୁଆ; କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଡାକ୍ତର

Very Emotional Son-Mother story of Ranchi: Latest News In Odia: ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରିବ । ମା' ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ, ମାତୃତ୍ବ ଦିବସର ୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯିଏ ଜଣେ ନିରୀହ ପୁଅ ତା ମା' ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଛି । ନିଜ ମା'କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିରୀହ ପିଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କାରଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

'ପିଲାବେଳୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମା’ଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ’ ବୋଲି ରାଞ୍ଚିର ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ କିଶୋର ଦୀପାଂଶୁ କୁମାର କୁହନ୍ତି । ଦୀପାଂଶୁ ମୂଳତଃ ବିହାରର ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର । ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଜୁରୀ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦୀପାଂଶୁ ରାଞ୍ଚି ଆସି ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମା’ଙ୍କ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ନଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ।

ମା’କୁ ଭଲକାରିବା ପାଇଁ ଦୀପାଂଶୁ ନିଜ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଦୀପାଂଶୁ ସହରର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଦୀପାଂଶୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କିଡନୀ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । କିଡନୀକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ସେହି ଟଙ୍କା ସହିତ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ।

କିଡନୀ ବିକ୍ରି ବିଷୟରେ ଶୁଣି କାନ୍ଦିପକାଇଲେ ଡାକ୍ତର

ଦୀପାଂଶୁ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିବାର କାରଣ ଶୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଡନୀ ବିକ୍ରୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଦୃଢ ରହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୃଥିବୀର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚି ଆଣିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ କିଡନୀ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

