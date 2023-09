Yevgeny Prigozhin: ୱାଗନର ଗ୍ରୁପ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିତ ନାଁ ମୃତ? ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ

Wagner Army Chief Latest Update: ୱାଗନର୍ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ୟେଭେଗେନି ପ୍ରିଗୋଝିନ୍ ଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଗତ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟରେ ଋଷିଆରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୱାଗନର୍ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନେଇ ଆସିଥିଲା ଖବର। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ୟେଭେଗେନି ପ୍ରିଗୋଝିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ୱାଗନର୍ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ନିଜର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଭାଇରଲାଭିଡିଓ କେତେ ସଠିକ୍ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।

'ମୁଁ ଜୀବିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି'

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓସିନ୍ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୱାଗନର୍ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ୟେଭେଗେନି ପ୍ରିଗୋଝିନ୍ (Wagner Army Chief Yevgeny Prigozhin) ଏକ ସାଞ୍ଜୁଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ପାରମ୍ପାରିକ ସାମରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ୟେଭେଗେନି ପ୍ରିଗୋଝିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ' ସେ ଜୀବିତ ନାଁ ମୃତ ସେ ନେଇ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ କ’ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି।

