Arapana Rath: ମଉଡ଼ମଣିଙ୍କୁ ପିକ୍ ଅପ ଭ୍ୟାନରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍?

Arapana Rath: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଙ୍କୁରପୂଜନ। ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ସାରା ଦିନ ତମାମ ଚାଲିବ ବିଧି। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀନଅରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମଙ୍ଗଳାରୋପଣ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଗୁଆ, ପଇତା, ନଡିଆ, ବସ୍ତ, ମୁଦି, ପାତ୍ର ଓ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପାତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ଗୁଆ, ନଡିଆ ପଇତା ଆଦି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗଜପତି। ପରେ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଚାରକ, ପୁସ୍ତାକାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଣ୍ଡଳାଚାର୍ଯ୍ଯ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ବରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କକରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚଵର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ ମଣ୍ଡଳ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ପଣ ରଥ (Sri Jagannath Arpan Rath) । ଏହା ସହ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚାଉଳ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଅର୍ପଣ ରଥ । ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଲାଣି ବିବାଦ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅର୍ପଣ ରଥ ସାଢେ ୪ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ଲାଗିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ ରଥକୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁ ୯ ଦିନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରନ୍ତି, ଏଠି କେମିତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

The tradition of ‘Bada Thakura’ suggests that people will have ‘Mahaprasad’ after HIS Darshan. Odisha culture does not envisage Lord Jagannath moving around in vans & trolleys asking for rice.

This is the ultimate expression of foolishness.

It hurts all.

Who advises them? pic.twitter.com/KBbOrTu232

