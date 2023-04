Road Accident: କାର ଉପରେ ଚଢିଗଲା ସରକାରୀ ବସ୍ , ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Road Accident News In Odia: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା (Road Accident)। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ( six persons killed in road accident)। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁକିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମିନି -ମହୀଶୂର ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଥିବା ସାମ୍ପାଜୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ-ଭଳି ଛାତିଥରା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ( road accident At Mani-Mysuru road at Sampaje )। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ (Karnataka) କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସରକାରୀ ବସ୍ (KSRTC bus ) କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିରାଜପଥରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ, ବସଟି ସୁଲିଆ (Sullia Accident) ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ କାରଟି ମଧ୍ୟ ମାଡିକେରିରୁ ସୁଲିଆ (Sullia) ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବସତଃ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କାର ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା ସରକାରୀ ବସଟି । ତେବେ,ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାରରେ ଥିବା ୬ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ, କାରରେ ମୋଟ ୮ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ,ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବସ- କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଫସିଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତୀ କରିଛି । ଏବଂ ମୃତଦେବ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଏବଂ ବସରେ ଥିବା କିଛି ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କିନ୍ତୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ନିକଟରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହଜାରୀବାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଓଲଟି ପଡିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳର ୨ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ୨ ଜଣ। ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରୁଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍। ଗୟାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ ସହ ବସ୍ ଧକ୍କାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବସ୍ ହାଜରିବାଗସ୍ଥିତ କାଟକାମସାଣ୍ଡିର ବାହିମାର ଘାଟିରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ହାଜରିବାଗ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳର ୨ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ୨ ଜଣ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହଜାରୀବାଗସ୍ଥିତ ଚୌପରଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଗାଡି ଲିକ୍ ହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଡିଗୁଡିକ ହାଜରିବାଗର କାଟାକାମସାଣ୍ଡି ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ନୂତନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଘାଟି ସହିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କୁହୁଡି ଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗାଡିରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ।

ହଜାରିବାଗ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଓଡିଶାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୟା ଯାଇ ସେଠାରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।