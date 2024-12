Mumbai Boat Tragedy: ମୁମ୍ବାଇରେ ବଡ ଧରଣର ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା; ୩ ଜଣ ମୃତ, ଏକାଧିକ ନିଖୋଜ

Mumbai Boat Capsized: ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗେଟ ୱେ ଅଫ ଏଲିଫାଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ବୁଡିଯାଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୫୫ ମିନିଟରେ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡଙ୍ଗାଟିରେ ୮୦ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୬୬ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଓ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ନୌସେନାର ୧୧ଟି ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଡିଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଗୋଟିଏ ଓ ମେରାଇନ ପୋଲିସର ୩ଟି ଡଙ୍ଗା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି।

Mumbai Boat Accident | Nagpur: Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "I have received preliminary information. Approximately 30 to 35 people have been on that boat. Out of them, 20 people have been rescued. Preliminary information is that 5 to 7 people are still missing. I will… pic.twitter.com/zCtEHZUfSB

— ANI (@ANI) December 18, 2024