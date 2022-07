ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୫ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଫାଇଦାରେ ରହିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ

big changes from August 1: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜୁଲାଇ (July) ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ରାତି ପାହିଲେ ଅଗଷ୍ଟ (August) ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତି ମାସ ଭଳି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ (big changes from August 1) ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବେଶ ଫାଇଦା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ଦର (LPG Gas rate), ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ (Banking System), ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR), ପିଏମ କିସାନ (PM Kissan) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କାରଣ ଆପଣ ନିଜର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ।

ପିଏମ କିସାନର କେଓ୍ୱାଇସି

PM Kisan Samman Nidhi Yojana ର KYC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ମାସ ପ୍ରଥମରୁ କୃଷକମାନେ KYC କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ବସିଥିବା ପିଏମ କିସାନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରୁ ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖକୁ ୩୧ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ୩୧ ମଇ।

LPG ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ନୂତନ ଦରର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଏଥର ଉଭୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଗତଥର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ନେଣଦେଣର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆରବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କରାଯାଉଛି। ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚେକ୍ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପେ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏସଏମଏସ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଆଇଟିଆର ଉପରେ ଜରିମନା

ITR ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୨ ଦିନ ଅଛି (ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି)। ଏହା ପରେ, ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ITR ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ବା ଜରିମନା ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆୟକର ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଟିକସଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ୫ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜରିମନା ବାବଦରେ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଟିକସଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା (PMFBY) ର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ୩୧ ଜୁଲାଇ। ଏହା ପରେ କୌଣସି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନରେ କରାଯାଇପାରିବ।