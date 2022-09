Tiger attack on Youth: ଯୁବକଙ୍କୁ ଝାମ୍ପି ନେଲା ଚିତା ! ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଲୋକେ ଦେଲେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ

Tiger attack on Youth: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଚିତାଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ୮ଟି ଚିତା ନାମ୍ବିଆରୁ ଚିତା ବାଘ ଅଣାଯାଇଛି। ଗତ ୧୭ ତାରିଖରେ ଏହି ବାଘମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଅଣାଯାଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୁନୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସାଧିକାଳ ନଜରରେ ରଖାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ନ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଅଭୟାରଣ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ନିକଟରେ କିଛି ହରିଣଙ୍କୁ କୁନୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା।

ନାମ୍ବିଆର ରାଜଧାନୀ ଓ୍ୱିଣ୍ଡହୋକରୁ ବୋଇଂ ୭୪୭-୪୦୦ ବିମାନରେ ୮ଟି ଚିତାବାଘଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଥିବା ବାୟୁସେନା ବିମାନଘାଟିରେ ବାଘକୁ ଆଣି ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ବାଘଙ୍କୁ ଚିନୁକ ହେଲିକପ୍ଟର ଜରିଆରେ କୁନୋ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅଭୟାରଣ୍ୟର ୧୮ କିମି ଭିତରକୁ ୫ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ାଣ କାରଣରୁ ବାଘ ଗୁଡ଼ିକ ୧୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି କିଛି ଖାଇନଥିଲେ। ଚିତାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଆସିଥିବା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଡ୍ରିଅନ ଟାର୍ଡିଫ କହିଥିଲେ କି ବାଘ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁବାର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା।

