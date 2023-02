Odisha News: ୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ! ଅଭିଯୁକ୍ତର ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ

Odisha News: ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାଜଧାନୀ (bhubaneswar)!ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ। ଦିନ ଦ୍ବିପହରେ ଭିଆଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ,ଆଇନକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଲିଆଖି ! ୪ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଥାନା ଅଧୀନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି (Two dead bodies recovered) ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତଦେହ ଜବତ ହେବା ଖାରବେଳନଗର ପୋଲିସ୍‌ର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି (Two dead bodies recovered in bhubaneswar)।