Love Story: ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସନା ପାଲଟିଲେ ସୁହେଲ, ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକ, ଆଉ ତାପରେ...

Love Affair Of Two Girls in Jhansi: ଯିଏ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇ ୟାଇଛନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦୁଇ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ହେଲ ଏହା ଏକ ଏପରି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରେମୀ ନଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଝିଅର ଏକପାଖିଆ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ କେହି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି।