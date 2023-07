US Congress Viagra Video: ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଭାଏଗ୍ରା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେନା? ସଂସଦରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

US Congress Viagra Video: ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ୟାକେଜରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ପସନ୍ଦ ରହିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ସଂସଦର (US Parliament) ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ (US military) ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାଏଗ୍ରା (Viagra) ପାଇଁ ୪୧ ମିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରିମାଣରେ, ଅନେକ ବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ଏହି ପରିମାଣ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ୟାକେଜରେ (Defense package) ଭୋଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆମେରିକୀୟ ସଂସଦରେ ଆମେରିକାର ସାଂସଦ ସମର ଲି (American MP Summer Lee) ଭାଏଗ୍ରା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୪୧.୬ ମିଲିୟନ ପରିମାଣ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣା ଯାଇପାରେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିମାଣ ସହିତ ପିଟ୍ସବର୍ଗର ଅନେକ ସେତୁ ମରାମତି କରାଯାଇପାରିବ । ସେନାରେ ଭାଏଗ୍ରା ବ୍ୟବହାର ଓ ଏଥିରେ କରାଯାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ

ପେନସିଲଭାନିଆର ଦ୍ୱାଦଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ସମର ଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିରାକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ସାଂସଦ ସମର ଲି ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ, ସେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାବେଳେ ସେ କେବଳ ଆକଳନକୁ କହି ନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ସହିତ ଆମେରିକାର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

Me: How much does the military spend on Viagra each year?

Director of Defense Contracts: I don’t have that figured out.

Me: about $41.6 million.

Do you know how many bridges in my District of Pittsburgh could be repaired with that amount? pic.twitter.com/H489U7Kpz7

