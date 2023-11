New Delhi Darbhanga Express Fire: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଦରଭଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ର ଦୁଇଟି ବଗି ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ନାହିଁ ସୂଚନା

Fire Breaks Out in New Delhi Darbhanga Express Today: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ବିହାର ଦରଭଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ୦୨୫୭୦ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଦରଭଙ୍ଗା କ୍ଲୋନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ର ଦୁଇଟି ବଗି ରେ ଲାଗିଛି। ବୁଧବାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଇଟୱା ଜିଲ୍ଲାର ସରାୟ ଗୁପ୍ତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ର ତିନୋଟି କୋଚ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଛି।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା

ବୁଧବାର ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ବଗି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଉତ୍ତର-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୨୫୭୦ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଦରଭଙ୍ଗା କ୍ଲୋନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସରାୟ ଭୋପତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ତୁରନ୍ତ S1 କୋଚ୍ ରେ ଧୂଆଁ ଦେଖିବା ପରେ ଟ୍ରେନ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣରୁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଏହାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

#WATCH | While train number 02570 Darbhanga Clone Special was passing through Sarai Bhopat Railway station in Uttar Pradesh, the station master immediately stopped the train after seeing smoke in the S1 coach. All passengers were disembarked safely. There are no injuries or… pic.twitter.com/U6LfewBsrx

#WATCH | Fire broke out in the S1 coach of train 02570 Darbhanga Clone Special when it was passing through Sarai Bhopat Railway station in Uttar Pradesh.

According to CPRO, North Central Railways, there are no injuries or casualties

(Earlier Video; Source: Passenger) pic.twitter.com/mTFHcTlhak

