VIDEO: ମେସିନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ କାମ କରନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ

Indian Railways Employee Viral Video: ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ଓ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଇନକୁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସେଲ୍ ଟିକେଟ୍ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମେସିନରୁ ଟିକେଟ୍ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ । ତେଣୁ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା କିଛି କର୍ମଚାରୀ ରହିଥା’ନ୍ତି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।

ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କର ମେସିନରୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାର ବେଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୨୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୨ ରେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।

Somewhere in Indian Railways this guy is so fast giving tickets to 3 passengers in 15 seconds. pic.twitter.com/1ZGnirXA9d

