Israel Hamas War: ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ହାମାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୟଙ୍କର 'ଯୁଦ୍ଧ', ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଭୟାନକ ଭିଡିଓ

Israel Hamas War Video: ଋଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥର ଇସ୍ରାଏଲରେ 'ଯୁଦ୍ଧ'ର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହାମାସର ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସଶସ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଘାଟିରୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଭୀଷଣ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ । ହାମାସ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । 'ଅପରେସନ୍ ଅଲ୍-ଆକସା ଫ୍ଲଡ୍' ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଇସଲାମିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାମାସ୍ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ମୋଟ ୫୦୦୦ ରକେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରି ଦେଇଛି ।

ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ୟୋଭ ଗାଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହାମାସ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନର ଅଦମ୍ୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୌନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି । ତଥାପି, ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହଠାତ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ହାମାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଭିଡିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।

ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର କିଛି ଭୟାନକ ଭିଡିଓ ...

ଭିଡିଓ ନମ୍ବର -1: ଏହି ଭିଡିଓରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାୟୁସେନା ଘାଜାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହାମାସ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛି ।

ଭିଡିଓ ନମ୍ବର -2: ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ହାମାସ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ କାବୁ କରି ନିଆଁରେ ପୋଡି ଦେଇଛି ।

ଭିଡିଓ ନମ୍ବର -3: ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ । ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ନିଜ ଘରେ ଭିତରେ ଲୁଚି ବସିଛନ୍ତି।

ଭିଡିଓ ନମ୍ବର -4: ଇସ୍ରାଏଲ ହାମାସ ବିରୋଧରେ 'Operation Iron Swords' ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ତୃତୀୟ ଗାଜା ଦୁର୍ଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ।

ଭିଡିଓ ନମ୍ବର -5: ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏକ ପର୍ବ ସମୟରେ ଛୁଟି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଲୋକମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।

