ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିବ କି ଆଦିତ୍ୟ- L1? ଜାଣନ୍ତୁ, ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ISRO ଦେଇଥିବା ତଥ୍ଯ

Aditya l1: ଚନ୍ଦ୍ରର ସାଉଥ୍ ପୋଲରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ISRO ନୂଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୌର ମିଶନ (india's first solar mission) 'ଆଦିତ୍ୟ- L1' ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ISRO) କହିଛି ଯେ, ଏହା ଶନିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨) ସକାଳ ୧୧:୫୦ ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା (andhra pradesh sriharikota) PSLV (PSLV) ରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ମିଶନ ସହ ଜଡିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ISRO ଶୁକ୍ରବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ- L1 ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ, ଯାହା ପୃଥିବୀ- ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତାର ପ୍ରାୟ ୧ ପ୍ରତିଶତ।"

ଆଦିତ୍ୟ- L1 ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିବ କି?

ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସର ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ- L1 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାହ୍ୟ ବାତାବରଣକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଆଦିତ୍ୟ- L1 ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତର ହେବ ନାହିଁ। ISRO ଦୁଇଟି ଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମିଶନ୍ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

The 23-hour 40-minute countdown leading to the launch at 11:50 Hrs. IST on September 2, 2023, has commended today at 12:10 Hrs.

