Pritish Nandy Death: ଆରପାରିରେ ଏହି ଭେଟେରାନ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା, ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କଲେ ଅନୁପମ ଖେର

Pritish Nandy Death: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତଥା ଲେଖକ ପ୍ରୀତି ନନ୍ଦୀଙ୍କ ବୁଧବାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୩ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କୁଶନ ନନ୍ଦୀ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ପ୍ରୀତିଶଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନୁପମ ଖେର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋର ପ୍ରିୟ ତଥା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତୀଶ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ଚକିତ! ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କବି, ଲେଖକ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଜଣେ ସାହସୀ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ / ସାମ୍ବାଦିକ! ସେ ମୋର ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ଥିଲେ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭୀକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରୁ ନଥିଲୁ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା ଥିଲା! ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇବି।”

