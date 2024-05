Weather Update: ଆଜି ଲ୍ୟାଣ୍ତଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା 'ରେମାଲ୍', ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବହିବ ପବନ

Weather Update: ବାତ୍ୟା ରେମାଲ୍ କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼଼ ଅପଡେଟ୍ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା 'ରେମାଲ୍' । ଉତ୍ତର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅବପାତ ଶନିବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ। ଆଜି (ରବିବାର) ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରୀରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ସାଗର ଦ୍ବୀପ ଓ ଖେପୁପରା ମଝିରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ତଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

The CS "Remal" over North BoB about 290 km S SE of Sagar Islands(WB) 300 km S SW of Khepupara(Bangladesh) and 320 km S SE of Canning (WB). To intensify into a severe cyclonic storm in next 06 hours and cross between Bangladesh and adjoining WB coasts around 26 midnight as SCS

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 26, 2024