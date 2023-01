Big Bash: नहीं देखा होगा ऐसा कैच आउट; इतना हुआ विवाद कि ICC को देनी पड़ी सफाई, आप भी देखिए VIDEO

Michael Neser Catch in Big Bash: आजतक आपने बहुत से हैरान कर देने वाला कैच देखे होंगे. लेकिन हाल ही में माइकल नेसर ने बिग बैश लीग में जो कैच पकड़ा है, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है. ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच चल रहे बिग बैश लीग (बीबीएल) मैच में माइकल नेसर ने एक हैरतअंगेज कैच लपका. इस हैरतअंगेज कैच को लेकर दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये वाकई में कैच है या फिर छक्का करार दिया गया? इस पर बहस छिड़ गई. मामला इतना आगे बढ़ गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने भी इस संबंध में सफाई देनी पड़ी.

सिडनी के बल्लेबाज जॉर्डन सिल्क ने छक्के के लिए ऊंचा शॉट मारा. माइकल नेसर ने कैच तब लिया जब उन्हें पता चला कि वह बाउंड्री के बाहर जाएंगे इसलिए उन्होंने गेंद को हवा में फेंका, लेकिन गेंद अभी भी बाउंड्री के बाहर हवा ही थी. ऐसे में उन्होंने सूझबूझ दिखाई और गेंद को वापस बाउंड्री के अंदर उछाल दिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह जमीन को न छुए, फिर बाउंड्री के अंदर आए और कैच लपक लिया.

देखिए VIDEO:

अंपायरों ने इसे कैच जिसके बाद अंपायर्स ने इसे कैच करार दिया. विचार-विमर्श के बाद बल्लेबाज को आउट घोषित कर दिया, लेकिन खिलाड़ी और फैंस इस बात को लेकर असमंजस में थे. कुछ लोगों ने सोचा कि यह आउट नहीं है जबकि कुछ का कहना है कि यह आउट है.

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कहा, "यह आउट नहीं है, आप कैच लेने के लिए रोप के ऊपर से नहीं कूद सकते."

That's not out!! U can't jump from over the rope to take the catch! The rule has changed, otherwise u can catch one 20m back from the rope!

— Glenn Maxwell (@Gmaxi_32) January 17, 2015