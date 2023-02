पुलिस की वर्दी पहन MS Dhoni ने फैंस को चौंकाया, जानें क्या है पूरा मामला

Mahendra Singh Dhoni: भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी अक्सर अपने कारनामों से लोगों को हैरान कर देते हैं. इस बार उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन कर अपने फैंस को हैरान कर दिया है. पुलिस की वर्दी में उनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

वायरल हो रहा धोनी का नया लुक

धोनी का पुलिस की वर्दी वाला लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इसी वजह से ये काफी वायरल हो रहा है. धोनी के फैंस इसे खूब शेयर कर रहे हैं और इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

MS Dhoni as a police officer in an ad. pic.twitter.com/nleS9DR8bh

— Johns. (@CricCrazyJohns) February 2, 2023