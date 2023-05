CSK vs LSG Dream11 Prediction: ये खिलाड़ी करेंगे कमाल! जानें टीम और पिच रिपोर्ट

CSK vs LSG Dream11 Prediction: आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होने वाला है. आईपीएल 2023 का ये 46वां मुकाबला अटल बिहारी एकाना स्टेडियम लखनऊ में खेला जाएगा. इससे पहले आरसीबी के साथ लखनऊ का मुकाबला हुआ था. जिसमें टीम को 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. जानकारी के लिए बता दें लखनऊ प्वाइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर चल रही है. टीम ने 9 में से 5 मैच जीते हैं. वहीं सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स 9 में से 5 मैच जीतकर चैथे स्थान में है. दोनों ही टीमें मजबूत कंडीशन में हैं ऐसे में आज का मुकाबला काफी दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है. मैच से पहले हम आपको सीएसके बनाम एलएसजी ड्रीम 11 (CSK vs LSG Dream11 Team) टीम बताने वाले हैं, इसके साथ ही सीएसके और एलसजी प्लेइंग 11 (CSK vs LSG palying 11) और पिच रिपोर्ट की भी जानकारी देंगे. तो चलिए जानते हैं.

सीएसके बनाम एलएसजी ड्रीम11 प्रिडिक्शन (CSK vs LSG Dream11 Prediction)

विकेट कीपर- डिवोन कोनवे (Devon Conway)

बैटर- रितुरात गायकवाड़ (RD Gaikwad), अजिंक्या रहाणे (Ajinkya Rahane)

ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja), कायले मेयर्स (Kayle Mayers), कृष्णअप्पा गौथम (Krishnappa Gawtham).

बॉलर- तुषार पांडे (Tushar Pande), मथीशा पथीराना (Matheesha Pathirana), रवी बिश्नोई (Ravi Bishnoi), अमित मिश्रा (Amit Mishra), नवीन-उल-हक़ (Naveen-Ul-Haq)

कप्तान- डिवोन कोनवे (Devon Canway)

उप-कप्तान- रवींद्र जडेजा

एलएससी बनाम सीएसके पिच रिपोर्ट (LSG vs CSK Pitch Report)

जानकारी के लिए बता दें ये मैच अटल बिहारी वायपई एकाना स्टेडियम में हो रहा है. पिछले पांच मैचों की बात करें तो पहले बैटिंग करने वाली टीम तीन मैच जीती है. पिछले 2 मैच लो स्कोरिंग रहे हैं. अनुमान लगाया जा रहा है इस पिच पर बैटर्स स्ट्रगल करते दिख सकते हैं.

एलएसजी बनाम सीएसके प्लेइंग 11 (LSG vs CSK PLaying 11)

एलएसजी प्लेइंग 11 (LSG Playing 11)

केएल राहुल (c), काइल मेयर्स, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन (wk), मार्कस स्टोइनिस, क्रुनाल पांड्या, आयुष बडोनी, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, आवेश खान/अमित मिश्रा और यश ठाकुर.

सीएसके प्लेइंग 11 (CSK Playing 11)

डेवन कॉनवे, रुतुराज गायकवाड़, मोइन अली, अजिंक्य रहाणे, महेश ठीकशाना, मथीशा पथिराना, शिवम दूबे, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (c&wk), तुषार देशपांडे और आकाश सिंह.