हरियाणा: कैथल में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी कार; एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

Kaithal Car Accident: हरियाणा के कैथल में बड़ा सड़क हादसा हो गया है. यहां ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिसमें सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि एक शख्स लापता है. हादसे की सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई है. पुलिस के एक अफसर ने बताया कि मृतकों में तीन बच्चें और चार महिलाएं शामिल हैं. हादसे में कार का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसका इलाज जारी है.

इस भीषण हादसे की सूचना मौके पर मौजूद मुसाफिरों ने फौरन पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस के मुताबिक, हादसे में मरने वाले सात लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. एक शख्स अब भी लापता है, जिसकी तलाश पुलिस और बचाव दल की टीम नहर में कर रही है.

#WATCH | Kaithal, Haryana | DSP Lalit Kumar says, "We received the information that a family going to a fair, their car fell into a canal near Mundri in which 7 family members died, only the driver is alive. We have this information that one girl is missing. We are not confirm… pic.twitter.com/NcYDActIns

