IND vs AUS Dream11 Prediction: इंदौर की पिच पर ये प्लेयर करेंगे कमाल! देखें फैंटसी टीम, पिच रिपोर्ट और प्रिडिक्शन

Ind vs Aus Dream11 Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 मार्च को तीसार टेस्ट खेला जाना है. ये मैच इंदौर के होल्कर स्टेडिम में हो रहा है. गावस्कर ट्रॉफी के शुरूआती दोनों मैचों को भारत ने अपने नाम कर लिया है. अब तीसरा मैच खेला जाना है, जिसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. रवींद्र जड़ेजा और रवीचंद्रन अश्विन कंगारुओं के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम भी काफी जोश दिखा रही है. आज हम आको भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ड्रीम 11 प्रिडक्शन (Ind vs Aus Dream11 Prediction) बताने वाले हैं. जिसमें हम आपको फैंसटसी पिक (Ind vs Aus Dream11 Fantasy pick) की जानकारी देने वाले हैं. इसके साथ ही आपको पिच रिपोर्ट की भी पूरी जानकारी देंगे. तो चलिए जानते हैं.

Ind vs Aus Dream11 Team: आइये जानते हैं ड्रीम 11 प्रिडिक्शन

विकेट कीपर- एलेक्स कैरी (Alex Carey)

बैटर- रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

ऑलराउंडर- रवींद्र जड़ेजा (Ravindra Jadeja)

बॉलर- नैथन लियोन (Nathan Layon)

कप्तान- स्टीव स्मिथ, रवीचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin)

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पिच रिपोर्ट (Ind vs Aus third test pitch report)

आपको जानकारी के लिए बता दें ये मैच हालकर क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है, इस पिच को लेकर कहा जाता है कि ये बैटिंग के लिए काफी मुफीद है. अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो ये 354 और 396 है. पिच पर स्पिनर्स को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है.

इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 (IND vs AUS Playing 11)

आपको जानकारी के लिए बता दें ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ कर रही हैं. वहीं भारत के कप्तान रोहित शर्मा है और उपकप्तानी केएल राहुल की हाथों में है. ऑस्ट्रेलियाई में वीकेट कीपिंग एलेक्स कैरी कर सकते हैं वहीं इंडिया में इसकी जिम्मेदारी श्रीकर भरत के हाथों में रहेगी.

ऑस्ट्रेलिया संभावित प्लेइंग 11

उस्मान ख्वाजा, ट्रैविस हेड, मार्नस लेबुस्चगने, स्टीव स्मिथ (c), कैमरन ग्रीन, एलेक्स केरी (wk), पीटर हैंड्सकॉम्ब, मिशेल स्टार्क / लांस मॉरिस, मैट कुह्नमैन, नाथन लियोन और टॉड मर्फी.

इंडिया संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा (c), केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, श्रीकर भरत (wk), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज.