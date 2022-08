Ind vs Pak Asia Cup 2022: Shaheen Afridi के बाद अब ये धाकड़ पाकिस्तानी प्लेयर हुआ टीम से बाहर

Ind vs Pak Asia Cup 2022: एशिया कप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के बाद अब एक और दिग्गज प्लेयर टीम से बाहर हो गया है. जानकारी के अनुसार वसीम जूनियर (Waseem Junior) साइड स्ट्रेन की कारण एशिया कप से बाहर हो गए हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है.

बोर्ड की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि बुधवार को पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस के दौरान गेंदबाज वसीम को चोट लग गई. टीम के मेडिकल स्टाफ ने वसीम को जांचा जिसके बाद उनका एमआरआई स्कैन भी किया गया. मेडिकल टीम रिहैबिलिटेशन पर करीब से नजर रखेगी.

Wasim ruled out of Asia Cup, Hasan named as replacement

