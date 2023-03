NZ के खिलाफ मैच में PAK को सपोर्ट करना भारतीय मुस्लिम को पड़ा भारी, माफी मंगवाई, नारे भी लगवाए

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का समर्थन करना भारत के एक मुस्लिम को महंगा पड़ गया. हिंदूवादी लोगों ने एक युवक को घुटनों के बल कान पकड़वाए, 'आई लव इंडिया' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाने पर मजबूर किया. इंडिया टाइम्स के मुताबिक, यह घटना गोवा में हुई.

पिछले साल नवंबर में एक विदेशी टूरिस्ट गोवा के एक बाजार में आया था.दाऊद अखुंदादा नाम का यह टूरिस्ट व्लॉगर था और बाजार में आने-जाने का वीडियो भी बना रहा था. इसी दौरान वह एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां लोग टीवी पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच देख रहे थे. पर्यटक ने उससे पूछा कि वह किस टीम की हिमायत कर रहा है. रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें बताया कि वह पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं.

यह जवाब सुनकर टूरिस्ट हैरान रह जाता है और पूछता है कि भारत में पाकिस्तानी टीम का समर्थन? तो रेस्तरां के मालिक ने उसे बताया कि यह इलाका मुस्लिम बहुल है टूरिस्ट ने अपने वीडियो से इस क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल @Davud_Akh पर भी पोस्ट किया, जो हाल के दिनों में वायरल हुआ और हिंदूवादियों ने हंगामा किया.

This Is How Indians Support Pakistan In Goa, India #Travel #India pic.twitter.com/jlrVJQJ51z

— Davud Akhundzada (@Davud_Akh) February 22, 2023