LAH vs QUE Live Streaming: प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्ट, कब कहां और कैसे देखें मैच? पूरी जानकारी

LAH vs QUE Live Streaming: लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैटडिएटर के बीच मैच खेला जाना है. इस मैच को लेकर अलग-अलग आंकलन लगाए जा रहे हैं. ऐसा कहा जाता है कि टी20 फॉर्मेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है. ऐसे में ये मैच काफी दिलचस्प होने जा रहा है. लाहौर और क्वेट (LAH vs QUE) की प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो लाहौर क्वेटा से काफी मजबूत नजर आती है. लाहौर कलंदर्स ने पांच मैचों में से चार मैच जीते हैं वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स पांच में से केवल एख मैच जीत पाई है. आज हम आपको इस मैच को लेकर पूरी डिटेल देने वाले हैं. इसके साथ ही हम आपको लाहौर बनाम क्वेटा का प्रिडिक्शन (LAH vs QUE Prediction) भी बताएंगे, तो चलिए जानते हैं...

लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लेडिएटर्स में किसका पलड़ा भारी (LAH vs QUE Prediction)

अगर प्वाइंट्स टेबल पर गौर करें तो लाहौर कलंर का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है. क्योंकि टीम ने 5 में से चार मैच जीते हैं. वहीं क्वेटा की बात करें तो वह एक मैच ही जीत पाई है. वहीं बात करें हेड-टू-हेड (LAH vs QUE Head to Head) आंकड़ों की तो तस्वीर काफी बदल जाती है. टीम ने एक दूसरे के खिलाफ 15 मैच खेले हैं जिसमें से 8 मैच लाहौर ने जीते हैं वहीं 7 मैच क्वेटा ने अपने नाम किए हैं. जिसके बाद ये साफ हो गया है कि पीएसएल 2023 (PSL 2023) में कभी भी कुछ भी हो सकता है.

कब खेला जाना है लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच मैच (Lahore Qalandar vs Quetta Gladiators Match Time)

अगर आप पीएसएल 2023 का 18वां मैच जो लाहौर और क्वेटा (LAH vs QUE Match Time) के बीच हो रहा है, उसे देखना चाहते हैं तो आपको शाम 7:30 तक का इंतेजार करना होगा. टॉस 7 बजे होगा.

लाहौर कलंदर बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच मैच की तारीख (LAH vs QUE Match Date)

आपको जानकारी के लिए बता दें लाहौर और क्वेटा के बीच मैच 2 मार्च को खेला जाना है.

किस जगह होगा लाहौर और क्वेटा के बीच मैच (LAH vs QUE Match Place)

लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर के बीत मैच पाकिस्तान के शहर लाहौर के गद्दाफी स्टेडिम में होगा. ये पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. टी20 फॉर्मेट में यहा हाइयेस्ट स्कोर 209 गया है.

LAH vs QUE Live: लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच लाइव कहां देखें?

लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच मैच आप सोनी लिव एप पर देख सकते हैं.