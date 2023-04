LSG Vs PBKS: लखनऊ ने पंजाब को दिया 258 रनों का टारगेट, गेंदबाजों के छुड़ाए छक्के

LSG Vs PBKS: मोहाली स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2023 के 38वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जाइंट्स के बल्लेबाजों ने पंजाब के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए. पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने पंजाब (Lucknow Vs Punjab) को 258 रनों का टारगेट दिया है. पंजाब की तरफ कप्तान केएल राहुल को छोड़ दें तो सभी बल्लेबाजों ने प्रभावित कर देने वाली बल्लेबाजी की है.

कप्तान केएल राहुल के साथ सलामी बल्लेबाज के लिए काइली मेयर्स ने महज़ 24 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान काइली ने 4 छक्के और 7 चौके भी जड़े. इसके बाद आयुश बदोनी ने 24 गेंदों में 43 रन बनाए. आयुश ने अपनी पारी में 3 छक्के और 3 चौके भी जड़े. उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे मार्कस स्टॉयनिस ने तूफानी पारी खेली और 40 गेंदों में 73 रन बना डाले. इस शानदार पारी में स्टॉयनिस ने 5 छक्के और 6 चौके भी जड़े.

इस मैच में गेंदबाजों की बात करें तो पंजाब ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया लेकिन एक भी गेंदबाज की तरफ से प्रभावित करने वाली गेंदबाजी नहीं देखने को मिली. गुरनूर बराड़ ने 3 ओवर्स में 42 रन दिए. अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर्स में 54 रन दिए एक विकेट भी लिया. कगिसो रबाडा ने 4 ओवर्स में 52 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. सिकंदर रजा ने 1 ओवर में 17, राहुल चहर ने 4 ओवर्स में 29 रन, सैम करन ने 3 ओवर्स में 38 रन और लिविंग्सटन ने 1 ओवर्स में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल किया.

IPL Highest Score:

1. Royal Challengers Bangalore- 263/5 Vs Pune Warriors

2. Lucknow super giants- 257/5 Vs Punjab Kings (Today)

3. Royal Challengers Bangalore- 248/3 Vs Gujarat Lions

4. Chennai Super Kings- 246/5 Vs Rajasthan Royals

5. Kolkata Knight Riders- 245/6 Vs Kings XI Punjab

6. Chennai Super Kings- 240/5 Vs Kings XI Punjab

ZEE SALAAM LIVE TV