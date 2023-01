VIDEO: रोहित शर्मा ने जीता दिल: आउट होने के बाद भी श्रीलंका के कप्तान को बनाने दिया शतक

Rohit Sharma: भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 67 रन से हराकर सीरीज में 0-1 की बढ़त बना ली है. गुवाहाटी में खेले गए इस हाई स्कोरिंग मैच में जहां बल्लेबाजों ने अच्छे रन बनाए, वहीं मैच के आखिरी ओवर में एक दिलचस्प बात देखने को मिली. हुआ ये था कि जब भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी 50वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने आए तो श्रीलंकाई कप्तान दसन शनाका नॉन स्ट्राइकर एंड यानी गेंदबाज की तरफ खड़े होकर क्रीज से बाहर निकल गए और मोहम्मद शमी ने उन्हें आउट कर दिया

नॉन स्ट्राइकर एंड पर मोहम्मद शमी के रन आउट करने के बाद फील्ड अंपायर ने टीवी अंपायर से राब्ता किया, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपील वापस ले ली. शमी ने जब दसन शनाका को रन आउट किया तब वह 98 रन पर खेल रहे थे. रोहित शर्मा के ज़रिए अपील वापस लेने के बाद शनाका ने अपनी सेंचुरी भी पूरी की. विजडन इंडिया के मुताबिक रोहित शर्मा ने कहा, "मुझे नहीं पता था कि शमी ने ऐसा किया है, वह 98 पर खेल रहे थे, हम उन्हें ऐसे आउट नहीं कर सकते थे, हम उन्हें वैसे ही आउट करना चाहते थे जैसे उसने किया था."

Captain @ImRo45 explains why he withdrew the run-out appeal at non striker’s end involving Dasun Shanaka.#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/ALMUUhYPE1

