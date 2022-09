Naseem Shah का Urvashi Rautela ने शेयर किया रोमांटिक वीडियो; लोग करने लगे ट्रोल

Naseem Shah and Urvashi Ind vs Pak Match: उर्वशी रौतेला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार उनके सुर्खियों में बने रहने का कारण ऋषभ पंत नहीं बल्कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह हैं. आपको बता दें उर्वशी रौतेला एशिया कप 2022 का भारत पाकिस्तान मुकाबला देखने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंची थीं.

उर्वशी रौतेला इसी दौरान की एक वीडियो को लेकर ट्रोल हो रही हैं. दरअसल उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाई थी. जो किसी फैन ने एडिट की हुई थी. इस वीडियो में ऐसा दिख रहा था कि नसीम और उर्वशी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और ब्लश कर रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के खूब रिएक्शन्स सामने आने लगे. लोग उर्वशी और नसीम को लेकर मीम्स बनाने लगे.

Urvashi Rautela posted a video of herself and Naseem Shah on her Instagram storypic.twitter.com/yH87gzEvH6

— Fatimah (@zkii25) September 6, 2022