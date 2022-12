PAK vs ENG 1st Test: पाकिस्तान दौरे पर आई इंग्लैंड टीम के 14 मेंबर बीमार, परेशान हुए दोनों क्रिकेट बोर्ड

PAK vs ENG 1st Test: एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हो रही है. इंग्लैंड क्रिकेट टीम तीन टेस्ट मैचों के लिए पाकिस्तान पहुंची हुई है लेकिन पूरी टीम और बोर्ड परेशान हो गया है. क्योंकि आधी से ज्यादा टीम बीमार पड़ गई है. एक खबर के मुताबिक तकरीबन 14 टीम मेंबर्स बीमार पड़े हैं. इनमें 6 खिलाड़ी बताए जा रहे हैं. इसके अलावा बाकी लोग सपोर्टिंग स्टॉफ के हैं. इस बारे में इंग्लैंड और पाकिस्तानी मीडिया ने तस्दीक कर दी है.

इस बारे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जो रूट का कहना है कि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज मैं बेहतर हूं, वायरल इंफेक्शन से जल्द ठीक होने की उम्मीद है. रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो रूट ने कहा कि कोरोना या फूड प्वाइजनिंग की खबरों को समझाया गया है, वायरल इंफेक्शन को लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता.

खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ने के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी किया है. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के प्रवक्ता का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे हैं और खिलाड़ी कल रावलपिंडी टेस्ट खेलने के लिए तैयार हैं.

ईसीबी के प्रवक्ता ने कहा कि मेडिकल पैनल खिलाड़ियों की जांच कर रहा है, खिलाड़ियों का स्वास्थ्य सामान्य है, वे आराम के लिए स्टेडियम नहीं आए.

The PCB and ECB are in discussions regarding the commencement of the 1st #PAKvENG Test as some England players are down with viral infection. The PCB continues to monitor the situation, is in contact with the ECB and will provide further updates in due course.

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 30, 2022