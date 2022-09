Pak-Afg Match: Afghanistan Team जुमा-जुमा 8 दिन के बच्चे हैं- पाकिस्तानी क्रिकेटर का विवादित बयान

Pakistani Ex Captain Javed Miandad on Afghanistan: पाकिस्तान और श्रीलंका के फाइनल मैच से पहले पाक के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद का बड़ा बयान आया है. उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेटर्स को बच्चा करार दिया है. उनका यह बयान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सूपर 4 मैच को लेकर आया है. आपको बता दें आसिफ अली ने अली ने अफगानिस्तानी खिलाड़ी फरीद अहमद के ऊपर बल्ला उठाया था. जिसके बाद मैदान में मौजूद खिलाड़ियों को आकर बीच बचाव करना पड़ा था.

जावेद मियांदाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला है. लेकिन मैं अफगानिस्तान से काफी निराश हूं. पूर्व कप्तान ने कहा कि आजकल उनका रवैया काफी खराब है. हम उन्हें सामने लेकर आए. वह लोग पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया करते थे और अब उनकी भाषा देखिए. वे कितने साल के हैं? उन्होंने कितना क्रिकेट खेल है उनका दिमाग खराब हो गया है.

मियांदाद कहते हैं कि अफगानिस्तानी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में आकर क्रिकेट सीखा है. मैं इस बात का गवाह हूं क्योंकि मैंने कई खिलाड़ियों को कोचिंग दी है. इसी वजह से मैं काफी हैरान था कि उन्होंने कैसा व्यव्हार किया. अगर टीम नहीं खेलना चाहती तो इस बात से इंकार किया जा सकता है. जुमां-जुमां 8 दिन के तो बच्चे हैं. मियांदाद ने कहा कि आईसीसी को भी इस मामले को देखना चाहिए और दोनों खिलाड़ियों पर 25 फीसद जुर्माना लगाना चाहिए.

New angle of the Asif Ali and Afghan bowler fight pic.twitter.com/s6qQcGc1Vt

