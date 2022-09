Pak vs Afg: स्टेडियम में दिखा हार का गुस्सा, अफगानिस्तानी फैंस ने पाकिस्तानी मद्दाहों को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल

Pakistan vs Afghanistan: एशिया कप दिन ब दिन रोमांचक होता जा रहा है. भारत और अफगानिस्तान की टीम मैच हारने के बाद बाहर हो गई हैं. जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम का फाइनल खेला जाना लगभग तय माना जा रहा है. जो टीमें हार गईं हैं उनके फैंस में निराशा देखी जा सकती है.

बीते कल यानी बुधवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच हुआ. मैच के आखिर में कांटे की टक्कर हुई. आखिरी ओवर में दो छक्के लगाते हुए पाकिस्तान ने यह मैच जीत लिया. इसके बाद पाकिस्तानी फैंस ने स्टेडियम में उत्पात मचाना शुरू कर दिया. पहले से गुस्साए अफगानिस्तान के फैंस ने पाकिस्तानी फैंस पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं. दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई. इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है.

After the Afg Pak World Cup match last year I decided I would never watch another game between these two teams at the stadium. pic.twitter.com/JrJnpmUP09

— Twitt.Arhum (@arhuml92) September 7, 2022