Rohit Sharma Ind vs Bng: हार के भी जीत गए रोहित शर्मा! चोटिल हाथ से जड़ते रहे चौके छक्के; वीडियो

Rohit Sharma Ind vs Bng: बांग्लादेश के खिलाफ हुआ आज दूसरा ओडीआई मैच टीम इंडिया ने गवा दिया है. इस मैच को बांग्लादेश ने 5 रनों से जीत लिया है. हार के बाद जहां एक तरफ टीम इंडिया को ट्रोल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की जा रही है. इस बार रोहित शर्मा 9वें नंबर बैटिंग करने आए और हार कर भी लोगों का दिल जीत गए. कप्तान ने जिस तरह चोटिल होने के बावजूद भी मैदान पर खड़े होकर बल्लेबाजी की वह काबिले तारीफ रही. रोहित शर्मा की हर तरफ तारीफ हो रही है.

रोहित शर्मा के हाथ में चोट लगी हुई थी. उन्होंने हाथ में एक्सट्रा प्रोटेक्शन पहना हुआ था. अंगूठे में चोट होने की वजह से दर्द भी था. लेकिन मन में जुनून था कि टीम को किसी तरह जीत दिलानी है. रोहित छक्के और चौके जड़ते रहे और 28 गेंदों में 51 रन बनाए. लेकिन टीम को 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा. रोहित के इस इस कारनामें के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह पारी उम्र भर याद रहेगी.

An innings to remember for lifetime by Rohit Sharma with an injured thumb.pic.twitter.com/w9l47zv1cZ

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 7, 2022