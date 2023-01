Shan Masood Wife: इस खूबसूरत दोस्त से शादी करने रहे हैं शान मसूद, वीडियो और कार्ड आया सामने

Shan Masood Wife and Wedding: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शान मसूद (Shan Masood) पेशावर की मिशा खान से शादी करने जा रहे हैं. शान मसूद की शादी का जश्न शुरू हो चुका है, शादी से पहले शान और उनकी होने वाली दुल्हनिया मिशा खान के बीच रिंग एक्सचेंज सेरेमनी का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वायरल हुए वीडियो में शान और मिशा परिवार के अन्य सदस्यों के बीच खुशी-खुशी एक-दूसरे को अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं.

