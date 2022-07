शोएब अख्तर ने बढ़ाई फैंस की चिंता, बोले- बहुत जल्द छुरी के नीचे जाने वाला हूं

Shoaib Akhtar: पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूर्व तेज़ गेंदबाज़ और पिंडी एक्स्प्रेस के नाम मशहूस शोएब अख्तर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. क्योंकि शोएब अख्तर ने भले ही क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है लेकिन वो अभी भी दिल के साथ क्रिकेट से जुड़े हुए हैं. यही वजह है कि उनकी दुनियाभर हो रहे मैचों पर नजर रहती है और फिर वो अपने कमेंट्स भी देते रहते हैं. कई बार वो तीखे कमेंट्स पर भी कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें कई बार उन्होंने ट्रोलिंक का सामना भी करना पड़ जाता है.

हाल ही में उनके एक बयान ने उनके फैंस के बीच परेशानी बढ़ा दी है. क्योंकि शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसके कैप्शन में लिखा कि ऑस्ट्रेलिया की यह खूबूसरत सुबह, खुद का चंद रोज़ में छुरी के नीचे जाने के लिए तैयार कर रहा हूं. इस वक्त तक सिडनी में खूबसूरत वक्त गुजार रहा हूं. ऑस्ट्रेलिया में पहले भी बहुत अच्छा समय गुजार चुका हूं.

रावलपिंडी एक्सप्रेस ने एक वीडियो बयान में उन लोगों का शुक्रिया अदा जिन्होंने मेरी सेहत के बारे में पूछताछ की और मेरी सर्जरी के लिए दुआ करें, जल्द ही ठीक होने की उम्मीद है. शोएब अख्तर ने अपनी रिहाइश से सिडनी शहर का खूबसूरत नजारा दिखाया और कहा कि वह सुबह जल्दी उठ गए इसलिए उन्होंने एक वीडियो बनाया. उन्होंने अपने अपार्टमेंट का एक मंजर भी दिखाया.

These lovely mornings down under. Getting myself ready to go under the knife in a few days. Meanwhile having a good time in Sydney. Have had some great times in Australia. pic.twitter.com/PB0oUwBpm4

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) July 29, 2022