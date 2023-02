कोहली को दिया गया गलत आउट? पवेलियन पहुंच भड़के क्रिकेटर

Virat Kohli Out: भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है. इसमें विराट कोहली को LBW आउट करार दे दिया गया. लेकिन अब विराट के फैंस को इसमें कंफ्यूजन पैदा हो गया है. कोहली को जब अंपायर ने आउट करार दिया तब कोहली ने DRS लेने का फैसला किया. अंपायर ने टीवी रिप्ले देखने के बाद अपना फैसला सुनाया. लेकिन कोहली इस फैसले से खुश नहीं थे.

गलत आउट हुए कोहली

जो टीवी रिप्ले देख कर आउट दिया गया उससे साफ पता नहीं चल पा रहा है कि गेंद पैड से टकराई या फिर बल्ले से. इस कंफ्यूजन के दरमियान कोहली को आउट करार दे दिया गया. हालांकि हॉक-आई में ऐसा लग रहा है कि गेंद लेग स्टंप के बाहरी छोर पर है. फिर भी अंपायर ने कोहली को आउट दे दिया. कोहली अंपायर के फैसले खुश नजर नहीं आए.

Virat Kohli was clearly unhappy watching his wicket's replay in the dressing room. pic.twitter.com/ly4kWbwawY

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 18, 2023