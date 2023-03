Video: लंबे समय तक शतक नहीं लगाने पर Virat Kohli से पूछा गया सवाल, क्रिकेटर ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब, देखें

Virat Kohli Speak on Century: तकरीबन 1200 दिनों के बाद विराट कोहली ने अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाते हुए 186 रन बनाए. खेल के मामले में विराटा कोहली के पिछले तीन काफी खराब रहे. विराट कोहली ने तीनों में कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बनाया. हालांकि अब विराट कोहली ने पिछले एक महीने में कई प्रारूपों में कई शतक जड़े हैं. अहमदाबाद टेस्ट के खत्म होने के बाद विराट कोहली भारत के हेड कोच से मुखातिब हुए. उन्होंने राहुल द्रविड़ से शतक बनाने के बारे में बताया.

A conversation full of calmness, respect & inspiration written all over it!

A special post series-win chat with #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid & @imVkohli at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad - By @RajalArora

FULL INTERVIEW #INDvAUShttps://t.co/nF0XfltRg2 pic.twitter.com/iHU1jZ1CKG

— BCCI (@BCCI) March 14, 2023