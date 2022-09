Video: कप्तानी विवाद पर बोले काहली: धोनी ने दिया दुखों में साथ, लोग टीवी पर बोलते हैं साथ नहीं देते

India vs Pak: एशिया कप 2022 के सुपर-4 राउंड में पाकिस्तान ने भारत को करारी शिकस्त दी है. लेकिन भारत के साथ एक अच्छी बात यह हुई है कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहतीन खेल खेला है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दोनों ही मैचों में हाफ सेंचुरी लगाई है. उनकी बल्लेबाजी ने सबका मन जीत लिया है. वह लंबे अरसे से खराब फार्म से जूझ रहे थे. फिलहाल एशिया कप में विराट कोहली अच्छा परफार्म कर रहे हैं. मैच के बाद विराट कोहली ने एक प्रेस कांफ्रेंस की जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे भी कुछ बातें कहीं हैं जिसने लोगों का दिल जीत लिया है.

The bond between MS Dhoni & Virat Kohli is pure gold. pic.twitter.com/g6pbSRkwp0

— Johns. (@CricCrazyJohns) September 4, 2022