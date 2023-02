Camphor Uses: इन चीजों में बेहतरीन चीज है कपूर; फायदे जान फटी रह जाएगी आंखें

Camphor Uses: कपूर का इस्तेमाल घर के अलावा कई दवाईयों आदि में भी होता है. ये एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें तेज, तीखी गंध होती है. इसका उपयोग दवाई बनाने, कॉस्मेटिक समानों और आध्यात्मिक सहित अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है. आज हम आपको कपूर के इस्तेमाल (Uses of Camphor) करने के कई तरीके बताने वाले हैं. साथ ही हम आपको इसके फायदों (Camphor benefits) के बारे में भी रूबरू करेंगे. तो चलिए जानते हैं.

सांस लेने में दिक्कत होना

जिन लोगों को नजले के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है उन्हें काफूर सूंघने की सलाह दी जाती है. ये सांस से जुड़ी दिक्कतों में राहत देने का काम करता है. इसके लिए आपको उबलते हुए पानी में कुछ बूंद कपूर के तेल या कुचले कपूर का एक छोटा सा हिस्सा मिलाएं. अपने सर को एक तौलिये से ढककर धुएं नाक के जरिए अंदर लें.

कपूर दर्द में देता है राहत

आपको जानकारी के लिए बता दें कपूर को दर्द और सूजन में राहत दिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए आप कपूर को नारियल के तेल के साथ मिक्स कर लें और इसे उस जगह पर लगाएं. ध्यान रहे इसे किसी कटे घाव पर इस्तेमाल ना करें वरना ये नुकसानदे साबित हो सकता है.

कीट को रखता है दूर

कपूर का इस्तेमाल कीट-पतंगों को दूर रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए आपको कपूर के कुछ छोटे-छोटे टुकड़े मलमल की थैली में रखने होंगे. ये खुशबू भी बनाए रखेगा और कीट को भी दूर कर देगा.

हिंदू धर्म में खास एहमियत

आपको जानकारी के लिए बता दें कपूर को सदियों से हिंदू धर्म में पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. हिंदू धर्म में कपूर को पूजा (पूजा) समारोहों के दौरान देवताओं को प्रसाद के रूप में कपूर जलाया जाता है.

इसके अलाव फायदों की बात करें तो कपूर को फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी दिक्कतों को दूर करने का काम करती है. फोड़े- फुंसियों को ठीक करने के लिए भी कपूर का इस्तेमाल किया जाता रहा है. कुछ लोग कपुर का इस्तेमाल स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए भी करते हैं. ये स्किन को त्वचा को नर्म और चमकदार बनाता है.

नोट: कपूर का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विषैला हो सकता है. गर्भवती महिलाओं, बच्चों और सांस की समस्या वाले लोगों को कपूर के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. औषधीय प्रयोजनों के लिए कपूर का उपयोग करने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें.