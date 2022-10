Face pimples: फेस पिंपल्स हो जाएंगे जड़ से खत्म, लेकिन इन 6 चीजों से करना होगा परहेज़

How to remove pimples: मुंह पर पिंपल्स से बहुत से लोग लोग परेशान हैं. अकसर इनको ठीक करने के लिए लोग अलग-अलग नुस्खों (Home remedies for pimples) का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कुछ फायदा नहीं निकलता है. अकसर लोगों को मन में सवाल रहता है कि मुंह पर पिंपल्स क्यों होते हैं? हम आपको बता दें चेहरे पर छोटे पोर्स होते हैं जो चेहरे पर आने वाले ऑयल और डस्ट से भर जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स की समस्या होती है. पिंपल्स चेहरे के किसी भी हिस्से पर हो जाते हैं. कुछ लोगों के सिर्फ गाल पर होते हैं तो कुछ लोगों के सिर्फ माथे (Forehead pimples) पर होते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर रह कर इन पिंपल्स का परमानेंन्ट इलाज (how to remove face pimple permanently) कैसे कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं.

पिंपल्स को कैसे हटाएं? (How to remove pimples)

डाइट में कुछ बदलाव करके आप पिंपल्स को खत्म कर सकते हैं. हम खाने में कई ऐसी चीजें खाते हैं जो पिंपल्स पैदा करती हैं. तो चलिए जानते हैं.

- मैदा और रिफाइंड शुगर

मैदा और रिफाइंड शुगर पिंपल्स की समस्या को बढ़ा देते हैं. ऐसे में चीनी और मैदे से बनी चीजों का उपयोग कम करें. बाहर मिलने वाली ड्रिंक्स में भी भारी मात्रा में शुगर होती है.

- डेयरी प्रोडक्ट्स

कई रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि दूध से बनी हुईं चीजें पिंपल्स पैदा करती हैं. अकसर स्किन स्पेशलिस्ट डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल ना करने की सलाह देते हैं.

- फास्ट फूड्स

ऐसा देखा गया है कि जो लोग फास्ट फूड्स पर ज्यादा खाते हैं उन्हें इस तरह की दिक्कत होती है. जिन लोगों को पिंपल्स की समस्या है उन्हें फास्ट फूड्स से एकदम मुंह फेर लेना चाहिए.

- ओमेगा 6 फूड्स

ओमेगा 6 फूड्स खाने से भी पिंपल्स की समस्या होती है. कोर्न, मछली, सोयाबीन आदि ओमेगा 6 फूड्स कहलाते हैं. कोशिश करें कि इन चीजों का ना के बराबर ही सेवन करें.

- चॉकलेट

ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को चॉकलेट काफी पसंद होती है. लेकिन आपको बता दें चॉकलेट आप चेहरे पर हो रहे पिंपल्स का कारण हो सकती है. कई रिसर्च में देखा गया है कि चॉकलेट पिंपल्स पैदा करती है.

- प्रोटीन पाउडर

व्हे प्रोटीन पाउडर भी पिंपल्स का कारण बन सकता है. व्हे प्रोटीन में कई ऐसे अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो पिंपल्स पैदा करने का काम करते हैं. अगर आप व्हे प्रोटीन ले रहे हैं तो उसे एक बार छोड़कर देखिए. अप व्हे प्रोटीन की जगह प्लान्ट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

पिंपल्स क्यों होते हैं?

आपको बता दें पिंपल्स होने के कई कारण हो सकते हैं. कई बार यह खराब डाइट की वजह से होते हैं तो कई बार किसी कोई दवाई लेने के कारण भी हो सकते हैं. लेकिन ज्यादातर मामलों में पिंपल्स उन लोगों को ज्यादा होते हैं जिनकी स्किन ऑयली है. चेहरे पर ज्यादा ऑयल आता है और डस्ट चिपकती है. जिस वजह है चेहरे पर बने छोटे-छोटे पोर्स भर जाते हैं और उस जगह दाना हो जाता है.