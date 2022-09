क्या आप तो नहीं हो रहे हैं, अल्जाइमर के मरीज; इन लक्षणों से करें बिमारी की पहचान

Know tha facts about Dementia and Alzheimer: विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर एम्स में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की डॉ. मंजरी त्रिपाठी एवं अन्य डॉक्टरों ने इस बिमारी के सभी पहलुओं पर चर्चा कर लोगों में इसे लेकर जागरुकता पैदा करने पर बल दिया है.