Motaz Azaiza: अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मशहूर पत्रकार मौताज़ ने छोड़ा गाज़ा, शेयर की भावुक कर देने वाली वीडियो

Motaz Azaiza Evacyate Gaza: गाज़ा जंग में गाज़ा के लोगों का दर्द अपने कैमरे से दिखाने वाले मौताज़ अज़ीजा ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वे अब गाज़ा छोड़ रहे हैं. आपको बता दें जंग की शुरुआत से अज़ीजा गाज़ा को कवर कर रहे थे और अपने काम से उन्होंने गाज़ा के लोगों का दर्द पूरी दुनिया को दिखाया. कुछ खबरों की माने तो उनको कई बार इजरायल सेना ने निशाना भी बनाया है, लेकिन मोहताज बिना डरे अपने काम को करते रहे.

So,

I had to evacuate for a lot of reasons you all know some of it but not all of it.

Thank you all

Pray for Gaza. pic.twitter.com/sIqULe9d5V

— MoTaz (@azaizamotaz9) January 23, 2024