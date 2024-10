क्या वक्फ की जमीन पर बनी है नई संसद, पूर्व मुस्लिम MP का बड़ा दावा?

Badruddin Ajmal On New Parliament: वक्फ (अमेंडमेंट) बिल पर संयुक्त संसदीय समिति में मंथन चल रहा है. भाजापा के सीनियर नेता व लोकसभा सदस्य की अगुआई वाली जेपीसी में इस मामले को लेकर अभी तक सात बैठकें हो चुकी हैं. इस बीच एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल नई संसद को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे देश की सियासत गरमा गई है. दरअसल, पूर्व सांसद बदरुद्दीन ने कहा है कि नई संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है. वक्फ प्रॉपर्टी की लिस्ट सामने आई है.

उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और इसके आसपास के इलाके, वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक वक्फ प्रोपर्टी पर बने हैं. सत्तारूढ़ बीजेपी सही नहीं कर रही है. वक्फ बोर्ड मुद्दे पर ये बहुत जल्द अपना कैबिनेट खो देंगे.

#WATCH | Guwahati, Assam: On JPC on Waqf Bill, AIUDF Chief Badruddin Ajmal says, "...There are voices and a list of Waqf properties across the world is out - the Parliament building, surrounding areas, areas around Vasant Vihar up to the airport have been built on Waqf property.… pic.twitter.com/sh0T1Tx6Nw

— ANI (@ANI) October 16, 2024