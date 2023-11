"PM मोदी ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते", रैली के बाद भड़के उवैसी

तेलंगाना में जल्द ही विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं. इससे पहले यहां सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं. इसी सिलसिले में भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी में रैली की. इस दौरान उन्होंने कहा कि "तेलंगाना में पिछली जाति से भाजपा के मुख्यमंत्री चुने जाने का काउनडाउन शुरू हो गया है." इस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्शन दिया है.

PM is appealing for votes on caste identity, but does not want to do justice to OBCs:

1. Promises to remove reservations for backward Muslims

2. Did not remove 50% ceiling on reservations

3. Opposes increasing 27% OBC quota

When I say that Muslims are underrepresented in… pic.twitter.com/hGcbXZ7QV2

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 7, 2023