Bangladesh में हिंसा के बीच भारत में ऐसे घुस रहे हैं बांग्लादेशी; हाईली एक्टिव है BSF

Bangladesh: बांग्लादेश में लगतार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं. शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से पड़ोसी मुल्क में कई सौ मौते हो चुकी है. अब ऐसे में बांग्लादेशी लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें बीसीएफ ने घुसपैठ को नाकाम किया है.

शुक्रवार को भी एस ऐसा ही मामला सामने आया. जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के गुवाहाटी फ्रंटियर ने वेस्ट बंगाल के कूचबिहार जिले में बांग्लादेश सीमा से भारत में घुसपैठ को नाकाम कर दिया. इसके बाद बीएसएफ ने बांग्लादेश की सेना से संपर्क किया और उन लोगों के देश में वापसी कराई.

यह ग्रुप बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में एक जलाशय के पास बाड़ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर इकट्ठा हुआ था. बीएसएफ के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, "बांग्लादेशी सीमा पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन कोई भी देश में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि सीमा पूरी तरह से सील थी. बाद में उन्हें बांग्लादेशी सेना उनके देश वापस ले गई."

#WATCH | Amid political crisis & violence in Bangladesh, a large number of people from the neighbouring country gather at India-Bangladesh border. They've been stopped by BSF at Zero Point

Visuals across the border in Bangladesh, captured from Indian side at Pathantuli in… pic.twitter.com/uaqYnyKHX4

— ANI (@ANI) August 9, 2024