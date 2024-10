Gulmarg Terror Attack: जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद बढ़ी, अब तक तीन जवान शहीद

Gulmarg Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग के बोटापथरी इलाके में गुरुवार को सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ था. इस हमले में दो जवान शहीद हो गए थे और 2 आम नागरिकों की मौत हो गई थी. वहीं, 3 अन्य घायल हो गए थे. घायल जवानों में से एक की शुक्रवार को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इससे इस हमले में मरने वालों की तादाद पांच हो गई. अफसरों ने बताया कि गुलमर्ग के बोटापाथरी इलाके के नागिन चौक में राष्ट्रीय राइफल्स (RR) की गाड़ी पर गुरुवार को हुए आतंकवादी हमले में घायल हुए एक जवान ने शुक्रवार को हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया.

एलजी ने तुंरत कार्रवाई का दिया निर्देश

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए हमलों के मद्देनजर एलजी मनोज सिन्हा ने गुरुवार को UT में सुरक्षा स्थिति की रिव्यू के लिए यूनिफाईड हेडक्वार्टर्स मीटिंग (UHQ) की अध्यक्षता की. बता दें, यूएचक्यू जम्मू-कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड का सुप्रीम बॉडी है, इसमें सेना, सीएपीएफ, लोकल पुलिस, सेंट्रल और यूटी की खुफिया एजेंसियों के सीनियर अफसर शामिल हैं.

एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले के बाद X पर एक पोस्ट कर लिखा, "बूटापाथरी सेक्टर में जघन्य आतंकी हमले पर सेना के टॉप अफसरों से बात की. आतंकियों को तुरंत और मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए. ऑपरेशन जारी है. हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. उनके परिवारों के प्रति संवेदना. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

Spoke to top army officials on heinous terror attack in Butapathri Sector. Directed for swift & befitting reply to neutralise terrorists. Operation in progress. Sacrifice of our martyrs will not go in vain. Condolences to their families. Praying for speedy recovery of injured.

उमर अब्दुल्लाह ने हमले की निंदा की

वहीं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह इस हमले की कड़ी निंदा की और जम्मू-कश्मीर लगातार हो रहे आतंकी हमले पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने अपने X हैंडल पर लिखा, "उत्तरी कश्मीर के बूटापाथरी इलाके में सेना की गाड़ियों पर हुए हमले की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है. इस हमले में कुछ लोग हताहत और घायल हुए हैं. कश्मीर में हाल ही में हुए हमलों की यह सीरीज गंभीर चिंता का विषय है."

उन्होंने आगे लिखा, "मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं यह भी दुआ करता हूं कि घायल पूरी तरह और जल्ट स्वस्थ हों."

Very unfortunate news about the attack on the army vehicles in the Boota Pathri area of North Kashmir which has resulted in some casualties & injuries. This recent spate of attacks in Kashmir is a matter of serious concern. I condemn this attack is the strongest possible terms &…

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 24, 2024